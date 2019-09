Philips Hue prévoit de lancer prochainement un nouveau produit qui permettra aux utilisateurs de synchroniser leurs lumières intelligentes et leur téléviseur pour une bien meilleure expérience de jeu et de visualisation.

Nous parlons du nouveau boîtier de synchronisation HDMI Philips Hue Play qui se connecte entre les décodeurs, les consoles de jeu et la télévision pour offrir des effets d’éclairage intelligents qui correspondent à ce qui se passe à l’écran. The Verge a révélé que le produit arriverait sur le marché le mois prochain, mais il a déjà été en mesure de le tester et de vérifier son potentiel.

Le Hue Play fonctionne en traitant tout le signal vidéo transmis au téléviseur et en analysant les couleurs pour communiquer et contrôler les lumières intelligentes Philips Hue. De plus, il permet aux utilisateurs de synchroniser les lumières avec leur propre musique. Il prend en charge la résolution 4K à 60Hz et HDR 10, mais il n’est pas compatible avec HDR10+ et Dolby Vision. Le contenu HDR10+ ou Dolby Vision peut être lu via Sync Box. Seulement, les utilisateurs ne pourront pas tirer parti d’un éclairage intelligent synchronisé avec ces normes. Jusqu’à 4 appareils peuvent être connectés au nouveau boîtier Philips en HDMI.

Le boîtier Hue Play coûtera 230 $ et son lancement est prévu pour le 15 octobre.