Hier, les premières critiques très attendues des nouveaux iPhone 11 et iPhone 11 Pro sont sorties.

Sur son site, Apple a en effet mis l’accent sur certains passages de ces revues en se concentrant sur ceux qui a dit dans la presse été : les avancées les plus décisives par rapport à la génération précédente.

Caméra et autonomie sont en fait les deux aspects sur lesquels TechCrunch, The Verge, Mashable, Refinery29, Engadget, Tom’s Guide, Esquire, CNBC, GQ UK, 9News, Hardware Zone Singapore et New Straits Time sont en principe convenus dans leur jugement final. La raffinerie29 parle ainsi du nouveau mode nuit:

« La meilleure nouveauté est le mode Nuit qui éclaire de façon impressionnante les photos sombres. C’est automatique dans des conditions de faible luminosité. Vous pouvez même l’utiliser comme une torche. Lorsque vous éclairez quelque chose de sombre, l’écran l’affiche avec plus de lumière que vous ne pouvez en voir avec vos yeux. »

The Verge définit les nouveaux iPhones de la façon suivante :

« Les iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max font partie des téléphones les plus équilibrés et les plus performants jamais conçus par Apple – ou quiconque -. Ils ont une excellente autonomie de batterie, des processeurs qui devraient les garder au top pour les années à venir, des écrans absolument magnifiques et un nouveau système de caméra qui surpasse en général tout autre téléphone, tout cela pouvant encore être amélioré avec une mise à jour logicielle promise à la fin de la automne. »

Edgadget fait l’éloge de l’iPhone 11 par rapport à son prix de vente, tandis que HardwareZone était enthousiasmé par le nouveau processeur A13 Bionic.

En bref, de nombreux avis positifs sur lesquels Apple souhaitait mettre l’accent sur son site Web. Les nouveaux iPhone arriveront dans notre pays à partir du 20 septembre.