Après avoir annoncé des précommandes au-dessus des attentes, l’analyste Ming-Chi Kuo a publié une nouvelle note qui montre en détail les progrès des différents modèles.

Selon Kuo, l’iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max représentent désormais 55% des précommandes de nouveaux iPhone. Cela signifie que l’iPhone 11 atteint 45% des choix des utilisateurs.

Kuo note que les volumes d’expédition des modèles OLED haut de gamme sont “meilleurs que ceux de l’année dernière”. Il y a un an, les iPhone XS et XS Max ne représentaient que 40 à 45% de toutes les livraisons d’iPhone en 2018.

Alors que l’iPhone 11 devrait être l’iPhone le plus vendu de la gamme 2019, la stratégie d’Apple en faveur d’un financement à taux zéro incite plus d’utilisateurs à opter pour le modèle le plus cher.

