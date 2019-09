Selon les rumeurs, Apple pourrait présenter sa nouvelle gamme d’iPad Pro 2019 lors d’un évènement le mois prochain.

Sony Dickson, coutumier des fuites, publie aujourd’hui une photo du possible prototype de cet iPad Pro 2019. Le design ne bouge pas, mais on voit clairement que le module photo ressemble à celui des iPhone 11 Pro et Pro Max. En revanche, les objectifs et le flash LED sont positionnés différemment.

Si cette photo est authentique, cela confirmeraient ce que les rumeurs annoncent depuis un moment déjà. Précisons que l’iPad Pro 2018 a hérité de Face ID, il n’est donc pas utopique de penser qu’Apple fasse la même chose pour la partie photo/vidéo. La réalité augmentée pourrait également être au cœur de cette nouveauté. Apple s’investit de plus en plus dans ce domaine.

Nous verrons si tout cela se confirme lors de la prétendue prochaine Keynote Apple du mois d’octobre.