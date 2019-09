Apple prévoit d’accroître ses investissements en Inde, avec un plan d’un milliard de dollars pour accroître sa production d’iPhone.

Le Times of India rapporte qu’Apple investira ce milliard de dollars en Inde par l’intermédiaire de ses partenaires les plus proches, dans le but de diversifier la production même en dehors de la Chine. Parmi ces partenaires, il y aura certainement Foxconn. Il utilisera cet argent pour agrandir ses usines locales. L’objectif est d’augmenter la production d’iPhone dans le pays. Même chose pour d’autres fournisseurs qui produisent des composants d’iPhone importants.

Avec ces investissements, Apple pourrait aussi avoir une plus grande force “politique” contre le gouvernement indien pour pouvoir ouvrir de nouveaux magasins dans le pays. En fait, les réglementations locales exigent que les fabricants étrangers produisent au moins 30% des appareils en Inde afin de pouvoir ouvrir des magasins gérés directement par la même entreprise.

De plus, le choix d’Apple apportera également des avantages en termes de taxes à l’exportation sur les produits fabriqués en Inde.