Les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max rencontreraient-ils un franc succès ? Si l’on se base sur les nouveaux retards de livraison, on peut penser que c’est bien le cas. Il est aussi possible qu’Apple ait limité les stocks au lancement. Cela lui permet de voir si la demande est importante, auquel cas, la firme demandera à ses fournisseurs d’accélérer la production.

Dans tous les cas, Apple affiche désormais des dates de livraison différentes en fonction des modèles. Par exemple, les iPhone 11 Pro et Pro Max ne seront livrés qu’entre le 3 et le 10 octobre. C’est aussi le cas pour certains modèles d’iPhone 11, là où d’autres seront livrés entre le 26 et 30 septembre. Tout dépendra de la couleur et du stockage sélectionné.

Si vous ne voulez pas attendre le mois d’octobre, nous vous conseillons d’aller faire un tour chez opérateurs et les revendeurs agréés. Vous aurez plus de chance d’avoir votre iPhone 11 à temps (tant qu’il y a encore des stocks) :

