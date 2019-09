L’acteur Charlie Hunnam rejoint le casting de la série “Shantaram”, qui fera ses débuts sur Apple TV+ probablement en 2020.

La série est l’adaptation télévisée du roman “Shantaram” publié en 2003 par Gregory David Roberts. Shantaram est l’histoire d’un fugitif, basée sur l’expérience de l’auteur (ancien voleur, accro à l’héroïne, s’est échappé de la prison de Pentridge et s’est réfugié en Inde), en fuite vers Bombay. Il raconte l’histoire de cet homme qui ouvre une petite clinique gratuite dans un bidonville du tiers-monde. Il travaille pour le chef principal de la mafia de Bombay, et comme blanchisseur d’argent et “soldat de la rue”. L’homme gagnera le surnom de Shantaram, ce qui signifie en marathi “homme de paix” ou “homme de la paix de Dieu”.

Charlie Hunnam devrait assumer le rôle du protagoniste. Le scénariste Eric Warren Singer sera l’animateur et producteur exécutif de la nouvelle série Apple.

“Shantaram” ne sera pas encore disponible sur Apple TV+. Comme le tournage n’a pas encore commencé, la série sera probablement proposée à la fin de 2020.