La prise en charge des logiciels open source par Apple se poursuit. La firme fait désormais partie de la Hollywood Academy Software Foundation. Il s’agit d’un organisme collaboratif destiné à faire progresser le développement de ce type de développement, axé sur l’industrie du film et des médias.

Apple a toujours été très proche du “septième art”, le cinéma. Steve Jobs s’est beaucoup concentré sur le placement de ses produits à la télévision, au cinéma et dans les trailles sur son site. La philosophie de “l’union entre l’art humain et la technologie”, magnifiquement représentée dans la vidéo d’introduction de la dernière keynote, est exprimée dans son soutien officiel à la Academy Software Foundation en tant que membre Premium.

« Les cinéastes utilisent les produits Apple partout. Nous sommes ravis d’accueillir Apple en tant que nouveau membre et sommes impatients de travailler avec eux pour veiller à ce que nos projets open source fonctionnent correctement sur les plates-formes logicielles Apple », a déclaré le directeur exécutif de la Academy Software Foundation, David Morin.

Créée en août 2018 par l’Académie des arts et sciences du cinéma et la Linux Foundation, cette dernière est décrite comme « un forum neutre permettant aux développeurs de logiciels open source de partager des ressources et de collaborer sur les technologies de l’image, effets visuels, animation et son. »

La stratégie d’Apple est également cohérente avec le lancement prochain de son service de streaming vidéo, Apple TV+, qui proposera des dizaines de séries et de films produits par Hollywood. Ce service sera lancé le 1er novembre à 4,99 € par mois et comprendra le partage de contenu pour toute la famille, avec une version d’essai gratuite de sept jours. Pour les nouveaux clients d’iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch, Apple leur offrira 1 an d’abonnement à Apple TV+.