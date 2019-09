Apple semble avoir prévu assez de stocks pour l’iPhone 11, contrairement au 11 Pro/Max pour lequel Apple annonce déjà des retards de livraison.

Cela fait moins d’un heure que les précommandes ont été lancées, pourtant certains modèles ne seront livrés qu’entre le 24 et 26 septembre, et d’autres entre le 26 septembre et le 1er octobre.

Les dates de livraison varient en fonction de la couleur et du stockage sélectionné. Pour l’iPhone 11 LCD, il n’y a pas encore de retard.

Si vous voulez être sûr d’être livré le 20 septembre, comme prévu, vous pouvez toujours passer commande chez un opérateur ou un revendeur :

› Orange

› Sosh

› SFR

› RED by SFR

› Amazon : iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

› Bouygues Telecom

› Cdiscount

› RueDuCommerce

› Fnac

› Boulanger