Peu après la keynote, plusieurs analystes ont exprimé un avis favorable au sujet des prix des services Apple TV+ et Apple Arcade. Des opinions moins positives sur les iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max.

Les analystes de JP Morgan ont qualifié l’événement de “largement positif”, principalement en raison de la baisse du prix de l’iPhone 11 par rapport à celui de l’iPhone XR. Ce choix pourrait augmenter les ventes d’iPhone dans les mois à venir.

Les prix des nouveaux services Apple TV+ et Apple Arcade, qui feront leurs débuts le 19 septembre et le 1er novembre, constituent un autre avantage en faveur d’Apple. Le coût sera de 4,99 € par service, soit beaucoup moins que Netflix. Les analystes rappellent également qu’Apple TV+ sera offert gratuitement pendant un an à tous les clients qui achètent un nouvel appareil.

L’Apple Watch Series 5 a été qualifiée de “un peu décevante” en raison du manques de nouveautés par rapport au modèle précédent. Mais excellent pour le choix de baisser le prix de l’Apple Watch Series 3 à 239 €.

En outre, les analystes de JP Morgan prévoient une belle 2020 pour Apple, grâce aux services et au nouvel iPhone 5G qui seront publiés à l’automne.

Même Cowen confirme que l’élément le plus positif du dernier événement Apple était celui des services, grâce à des prix bas et à une offre très intéressante qui s’enrichira de mois en mois.

Sur l’iPhone, les nouvelles étaient conformes aux attentes. Nous devons maintenant comprendre si les quelques différences par rapport aux modèles précédents inciteront les utilisateurs à acheter ces nouveaux iPhone. Les estimations restent inchangées : de 60 à 65 millions d’unités pour le second semestre de 2019.