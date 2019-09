Tout le contenu original que nous verrons sur Apple TV+ prendra en charge les formats Dolby Vision et Dolby Atmos, pour une qualité vidéo et audio optimale.

Comme le HDR10, Dolby Vision utilise l’espace colorimétrique BT.2020, mais utilise un codage couleur 12 bits ainsi que des métadonnées statiques et dynamiques, dont la courbe de luminosité peut également varier scène par scène et image par image. En pratique, cette norme concerne la plage dynamique élevée ou HDR et indique que le contenu bénéficiera d’un contraste amélioré, avec des blancs plus brillants et des noirs plus profonds. Cette technologie permet donc d’appliquer un contraste plus important uniquement dans les zones de la vidéo où elle est nécessaire, tout en laissant inchangées les zones déjà équilibrées. De cette façon, la vision du contenu sera optimale.

Dolby Atmos est plutôt une technologie de son surround basée sur les “objets sonores”, contrairement aux systèmes précédents basés sur des canaux. Ce système prend en charge jusqu’à 128 objets sonores, chacun avec ses propres caractéristiques sonores. En pratique, on peut attribuer une position dans un espace tridimensionnel pouvant varier dans le temps, ce qui signifie que, en fonction de la position prise par l’événement à un moment donné, le processeur audio décidera quels haut-parleurs seront utilisés. Ils le reproduiront de manière à générer un environnement audio tridimensionnel plus réaliste. Pour l’utilisateur, tout cela se traduit par une expérience audio plus complète.

Toutes les séries TV d’origine Apple prennent en charge Dolby Vision et Dolby Atmos, mais uniquement sur les appareils compatibles.

Dolby Vision est pris en charge sur :

iPhone 8 et modèles ultérieurs

iPad Pro 10,5 pouces

iPad Pro 11 pouces

iPad Pro 12,9 pouces deuxième et troisième génération

Tous les Mac introduits à partir de 2018 avec une résolution d’écran 4K

Smart TV avec fonction Dolby Vision et compatible avec les applications AirPlay ou Apple TV

Dolby Atmos est pris en charge par :

iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max

iPhone XS et iPhone XS Max

iPhone XR

iPad Pro 11 et iPad Pro 12.9 (troisième génération)

Tous les Mac introduits à partir de 2018

Nous vous rappelons qu’Apple TV + sera disponible à partir du 1er novembre au prix de 4,99 € par mois.