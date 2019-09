Apple a lancé trois nouveaux programmes de recherche sur la santé, en collaboration avec des instituts de recherche et des universités.

Les trois études en question concernent :

Apple Women’s Health Study : ce programme vise à étudier les troubles gynécologiques et menstruels à long terme, tels que le syndrome des ovaires polykystiques, la stérilité, l’ostéoporose et la ménopause.

Apple Heart and Movement Study : ce programme étudie la fréquence cardiaque et les mouvements afin de promouvoir une meilleure qualité de vie et plus saine.

Apple Hearing Study : ce programme est conçu pour étudier l'impact des sons et des bruits de la vie quotidienne sur l'audition.

« Grâce à l’étude Apple Heart, nous avons compris que nous pouvions avoir un impact positif sur la recherche médicale d’une manière qui puisse aider les patients d’aujourd’hui, mais nous sommes également en mesure de verser des contributions qui profiteront aux générations futures », a déclaré Jeff Williams. Chef de l’exploitation d’Apple. « L’annonce d’aujourd’hui porte notre engagement en faveur de la santé encore plus loin, en impliquant le plus grand nombre de participants à ce jour ».

Le soutien d’Apple à la recherche médicale a commencé avec l’introduction de ResearchKit et de CareKit, qui ont permis d’accroître la rapidité et l’ampleur de l’étude et de la fourniture des soins de santé. Apple a utilisé ResearchKit pour créer l’Apple Heart Study, la plus grande étude de ce type, qui a montré l’impact que des études virtuelles à grande échelle peuvent avoir sur la recherche médicale en examinant la fibrillation auriculaire pour valider la fonction de notification de rythme irrégulier sur Apple Watch.

Ce sont certainement d’excellents investissements qui peuvent produire des résultats tangibles en termes de recherche médicale. On espère que ces programmes pourront bientôt nous atteindre également, bien que le processus soit plus compliqué et problématique.