Lors de la présentation des iPhone 11, Apple a parlé de Filmic Pro, une incroyable application pour la vidéo, dont la nouvelle version arrivera plus tard cette année.

La société a mis en avant l’application afin de présenter toutes les fonctionnalités avancées de l’iPhone 11 Pro et de l’iPhone 11 Pro Max en termes d’appareil photo et de sa configuration à trois objectifs.

L’application permet aux utilisateurs de prendre simultanément plusieurs vues avec les trois caméras afin d’offrir une plus grande couverture en temps réel grâce à un système de superposition qui aide l’utilisateur à gérer les caméras en cours d’utilisation. La nouvelle app arrivera plus tard cette année sur iOS et sera clairement au sommet des nouveaux iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max.