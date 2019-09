Gameloft a officialisé le premier titre exclusif qui fera partie d’Apple Arcade, il s’agit de Ballistic Baseball.

Comme son nom l’indique aisément, Ballistic Baseball est un titre dédié au Baseball, un sport qui n’est malheureusement pas très populaire dans notre pays mais certainement parmi les plus suivis aux États-Unis et ailleurs.

Ballistic Baseball sera un titre fortement marqué par le défi épique entre le lanceur et le batteur, avec un style graphique nettement plus minimaliste en ce qui concerne les modèles polygonaux. Le gameplay sera plus réaliste par rapport aux nombreux titres disponibles sur l’App Store. Les joueurs devront planifier leur stratégie de jeu en choisissant soigneusement les attaquants et les défenseurs. Pendant le jeu, les joueurs devront tester leur capacité à prendre des décisions pour gagner la partie.

Le titre proposera également un mode multijoueur en temps réel. Vous pourrez ainsi jouer contre des adversaires humains en mode PvP en ligne. À noter que le jeu intègre également des fonctionnalités multi-plateformes pour défier d’autres utilisateurs non seulement sur les appareils iOS, mais également sur Apple TV et Mac.

Ballistic Baseball sera disponible exclusivement pour les abonnés Apple Arcade. La date de lancement est fixée au 19 septembre pour un prix mensuel de 4,99 euros. Plus de détail sur le service dans notre article dédié à la nouvelle plate-forme mobile d’Apple dédiée aux jeux.