Apple commence sa keynote en parlant d’Apple Arcade. Il s’agit d’une plate-forme mobile où de nombreux jeux seront proposés, et que vous trouverez pas ailleurs.

On trouvera un nouvel onglet “Arcade” sur l’App Store où seront listés tous les jeux du service. Apple prévoit d’ajouter de nouveaux jeux tous les mois. On y trouvera aussi des bandes-annonces, des guides, et du contenu éditorial écrit par des experts…

Les jeux seront dépourvus de publicité. En contre-partie, l’abonnement coûtera 4,99€/mois, avec le premier mois offert. Le lancement d’Apple Arcade est prévu pour le 19 septembre. Au total, il y aura 100 jeux disponibles dans 150 pays.

Nous y reviendrons plus en détails dans nos prochains articles…