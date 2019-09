Apple lève le voile sur les douloureux prix des réparations des nouveaux iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max.

Vous entendez déjà la petite voix qui vous dit : « Bah ouai, fallait pas le faire tomber, mec ! ». Pas encore ? Cela ne tardera pas si vous faites tomber votre nouvel iPhone, au vu des tarifs annoncés par Apple.

Avec l’AppleCare+ (169€), la réparation “autres dommages” coûte 99€, et 29€ dans le cas de l’écran des modèles OLED. Les tarifs augmentent sans cette garantie, et passent respectivement à 641€ et 361€. Pour l’iPhone 11 LCD, les prix hors garantie sont de 591€ et 311€. Dans les deux cas, il s’agit des mêmes tarifs que les iPhone X et XS.

À la vue de ces prix, autant vous dire qu’il faudra faire très attention, ou alors opter pour une coque de protection et un verre trempé. Bien sûr, l’achat d’AppleCare+ est aussi une bonne solution, en plus de bien protéger votre appareil.