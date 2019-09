Peu après la keynote, Apple a ajouté les tarifs de l’AppleCare+ pour l’iPhone 11 et l’Apple Watch Series 5.

Pour l’iPhone 11, le prix est de 169 €, soit le même que l’iPhone XR, l’iPhone 8 Plus et l’iPhone 7 Plus. Pour l’heure, Apple n’a pas encore publié le tarif pour l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max.

Dans le cas de l’Apple Watch Series 5, Apple annonce un prix de 99 €, qui là encore est un tarif identique à celui dédié à la Series 4. Toutefois, cette dernière n’est plus disponible chez Apple avec l’arrivée de la Series 5. Son prix devrait donc baisser sou peu pour la Series 4.

La garantie AppleCare+ peut s’avérer utile en cas de dommages. On n’est jamais à l’abri d’un accident. Dans ce cas, AppleCare+ vous permettra de bénéficier de réparations gratuites ou réduites selon les cas.