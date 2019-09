Le nouvel iPad de iPad 10.2″ est désormais officiel. Il embarque la puce A10 Fusion et dispose même du Smart Connector.

Apple annonce un prix de base de 329$ et 299$ pour l’éducation. Son écran passe à 10,2 pouces, et se veut deux fois plus rapide que la précédente génération de 9,7″. Son design reste quasiment identique au dernier iPad Air. Il prend en charge seulement le premier Apple Pencil, et est doté du port Lightning – pas d’USB-C donc. Pas de Face ID non plus, c’est encore Touch ID qui est en place.