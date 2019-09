En attendant la présentation des nouveaux iPhone 11 demain, certains essaient encore de l’imaginer différemment.

ConceptsiPhone a en effet créé un nouveau concept du prochain iPhone 11 Pro, basé en partie sur les images divulguées il y a quelques semaines. Le concept envisage un bel iPhone plein écran avec un design plus moderne qui rend hommage à ce qui a peut-être été le meilleur iPhone jamais conçu. Le design général est clairement inspiré de celui adopté par l’iPhone 5 / 5s / SE, avec moins de lignes morbides et plus claires. On note aussi un design inspiré des derniers iPad Pro.

Le panneau avant est presque entièrement occupé par l’énorme écran Super Retina OLED de 6,4 pouces, tandis que le système de caméra TrueDepth, et le haut-parleur sont logés à l’intérieur d’un grand trou allongé en haut de l’écran.

La partie arrière, quant à elle, est occupée dans la partie supérieure par un module photo horizontal qui contient un capteur 12 MP, un grand angle 12 MP, un téléobjectif 8 MP, quatre flashes à LED, deux microphones, un capteur ToF et un capteur de proximité.

Enfin, le smarpthone est imaginé en trois couleurs : Space Gray, Silver et Cosmic Blue.

Mais cela ne s’arrête pas là, ConceptsiPhone a également pensé au prochain iPhone SE 2. Celui-ci pourrait vraiment voir le jour en 2020, selon les dernières rumeurs.

Le smartphone est conçu avec un design similaire à l’iPhone 11 Pro vu juste au-dessus. Il s’appuie aussi sur la génération actuelle. Ici, Face ID dispose d’une triple caméra arrière au design vertical. Enfin, le concept envisage également l’adoption d’un capteur Touch ID situé sous l’écran. La vidéo est plus parlante :