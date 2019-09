Parmi les rares innovations esthétiques de l’iPhone 11, il peut en effet y avoir un logo Apple positionné différemment.

Bloomberg a en effet confirmé ce que nous avions déjà signalé il y a quelques jours, à savoir que les trois iPhone 2019 auront le logo Apple centré à la fois horizontalement et verticalement. Cette nouvelle a également été rapportée par Ben Geskin, une autre source très fiable.

La raison de ce choix n’est pas uniquement esthétique, étant donné que les nouveaux iPhone devraient intégrer une bobine à l’arrière pour le chargement sans fil des AirPods et de l’Apple Watch. Cette bobine serait insérée au centre de l’appareil et le logo Apple servirait d’indication visuelle pour commencer leur recharge. Une solution similaire a également été utilisée par Samsung sur son Galaxy Note 10.

Mark Gurman a également rappelé que l’iPhone 11 aurait un verre plus résistant aux chocs et une meilleure résistance à l’eau. Il a ajouté que le successeur de l’iPhone XR aurait droit à un nouveau coloris vert. Mark confirme aussi que l’Apple Watch Series 5 serait disponible en céramique et titane.

Petite confirmation également sur la date de lancement. Après la présentation du 10 septembre, les iPhone 11 devraient être disponibles à partir du 20 du même mois, à l’occasion de la réouverture de l’Apple Store Fifth Avenue, récemment rénové, à New York.