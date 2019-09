Depuis plusieurs jours, on parle beaucoup de l’Apple Tag, un nouveau dispositif qui devrait être présenté à la keynote du 10 septembre.

L’Apple Tag, découvert par MacRumors dans le code d’iOS 13, sera un petit accessoire qui nous aidera à ne pas égarer tous nos objets ou accessoires tels que de clés, porte-feuilles et plus, grâce à la géolocalisation. Les Apple Tags et les accessoires qui leur sont associés seront tous surveillés via l’application intégrée Localiser dans iOS 13. Elle servira de véritable hub pour géolocaliser tous nos appareils et accessoires.

L’analyste Ming-Chi Kuo a parlé de ces nouveaux accessoires dans une nouvelle note partagée avec MacRumors. Selon Kuo, l’Apple Tag devrait probablement être rond et équipé de la technologie ultra large bande afin d’améliorer la précision de la géolocalisation. L’Ultra large bande ou UWB est essentiellement une technologie radio à courte portée et à faible consommation d’énergie qui devrait offrir une précision presque absolue, bien supérieure à celle offerte par le Bluetooth LE et le Wi-Fi. La position d’une balise doit essentiellement être calculée en tirant parti du temps mis par l’onde radio pour aller du point A au point B (ou de la balise au smartphone), ce qui permet de mesurer la distance avec une précision de 5 à 10 cm. .

En bref, nous verrons si toutes ces informations sont vraies, mais tout laisse à penser que le “One More Thing” de la keynote Apple sera les balises Apple.