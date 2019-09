Et voici FIST OF THE NORTH STAR le nouveau jeu SEGA entièrement dédié à Ken le survivant, désormais disponible pour iPhone et iPad.

FIST OF THE NORTH STAR LEGENDS ReVIVE est un RPG d’action dans lequel le joueur doit collecter des fragments de monuments en pierre pour rappeler tous les personnages historiques de la série, tels que Kenshiro et RAoh.

Développé sous la supervision de Tetsuo Hara, ce titre veut apporter tout ce dont vous avez besoin pour revivre les émotions du jeu sur votre iPhone. Le jeu retrace toute l’histoire racontée dans le manga, reproduite avec beaucoup de détail depuis le premier chapitre. Les fans de longue date et les joueurs qui ne sont pas familiers avec la série peuvent vivre tous leurs moments les plus dramatiques d’une manière totalement nouvelle.

Conçu comme un RPG d’action, l’histoire se déroule à un moment où l’art martial le plus meurtrier de tous les temps, l’école de Hokuto Shinken, semble être perdu. En rassemblant des fragments de monuments en pierre, tous les personnages deviendront jouables et vous pourrez créer votre propre équipe de rêve.

La phase de pré-inscription, qui a débuté en juin, a vu la participation de plus de 700 000 joueurs.

Le jeu est désormais disponible gratuitement sur l’App Store. Il contient des achats in-app pour ceux qui veulent progresser plus rapidement.