Il n’y a pas si longtemps, Square Enix a révélé que “Dragon Quest Walk” serait le nouveau titre mobile basé sur la série Dragon Quest. Maintenant, nous avons aussi la date de lancement officielle.

La beauté de la plupart des spin-offs de Dragon Quest est qu’ils conservent tout le charme de la série originale. La première bande-annonce officielle de Dragon Quest Walk est enfin disponible :

Dragon Quest Walk est un titre basé sur notre position, un peu comme Pokemon GO et présentera divers combats et mécanismes de la série Dragon Quest. Compte tenu de sa popularité au Japon, celui-ci rencontrera sûrement un grand succès.

Comme dans Pokèmon Go, vous pouvez simplement toucher un monstre près de vous sur la carte pour lancer à une bataille. Il y aura également des missions basées sur des lieux réels avec une histoire qui se déroule chaque jour. Ci-dessous, vous pouvez également consulter les premières captures d’écran du gameplay :

Désormais, il est possible de le pré-commander sur l’App Store au Japon, qui sera disponible à partir du 12 septembre. Pour plus d’informations, consultez le site officiel.