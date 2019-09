Apple s’est récemment lancée dans le secteur financier avec l’Apple Card et l’expansion continue d’Apple Pay. Aujourd’hui, la vice-présidente d’Apple Pay, Jennifer Bailey, a laissé entendre qu’Apple examinait le monde des crypto-monnaies pour rechercher d’autres moyens d’améliorer Apple Pay.

Lors d’un événement privé à San Francisco, Bailey a expliqué à CNN que la crypto-monnaie est quelque chose qu’Apple « regarde avec intérêt » car « elle a un potentiel à long terme ».

C’est la première fois que Bailey reconnaît l’intérêt d’Apple pour les crypto-monnaies, même si les intentions de l’entreprise ne sont pas claires. Square a ajouté un support de trading crypto-monnaie à son application iOS et des fonctionnalités théoriquement similaires pourraient être ajoutées à l’application Wallet sur iPhone.

De plus, Bailey a noté que l’adoption des paiements sans contact était plus lente aux États-Unis qu’en Europe, mais espère une amélioration rapide de la situation. Selon elle, cette lenteur est due à la perception des consommateurs que payer avec une carte physique est plus sûr que d’utiliser des services comme Apple Pay.

Bailey a toutefois reconnu qu’il était parfois difficile de faire basculer Apple Pay (ce qui est très courant aux États-Unis), principalement en raison du manque de prise en charge de certains terminaux.

L’un des principaux domaines dans lesquels les clients souhaiteraient que nous fassions davantage est en réalité dans le conseil.

Apple pourrait modifier le fonctionnement de cette fonctionnalité de nombreuses manières, notamment en intégrant des fonctionnalités telles que celle-ci dans Apple Cash et Apple Card. Enfin, Bailey a abordé les préoccupations relatives à la vie physique de l’Apple Card et aux récents documents d’assistance d’Apple expliquant comment maintenir la carte Apple en bon état : « Nous voulons qu’il soit toujours parfait et sans taches. »