En attendant les nouveaux iPhone 11, les rumeurs se concentrent maintenant sur l’iPhone 2020 lequel devrait être doté de Touch ID sous l’écran.

Selon Bloomberg, Apple aurait en effet le projet de créer une nouvelle version de ce capteur en vue de l’intégrer dans l’écran. Pour l’heure, les détails sont encore trop minces pour savoir si Face ID et Touch ID cohabiterons sur le même iPhone. D’ailleurs, on ne sait pas non plus quel modèle aura droit à cette nouveauté.

Dans tous les cas, l’idée d’un Touch ID sous écran devrait rendre heureux de nombreux utilisateurs qui le préfèrent à Face ID. Si les deux technologie sont sur un même iPhone 2020, alors ils auront le choix.

Que préférez-vous Touch ID ou Face ID ?