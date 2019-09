Avec Face ID, beaucoup pensent qu’Apple va définitivement abandonner Touch ID. Dans interview du Daily Express, Greg Joswiak, Vice President of Product Marketing d’Apple, a confirmé que Face ID profitera encore d’améliorations, avant d’ajouter que Touch ID ne disparaîtra pas pour autant.

Bien que Face ID va s’étendre à de nouveaux produits, Greg Joswiak confirme que la technologie Touch ID est formidable sur notre gamme d’iPad « et nous ne la verrons pas disparaître de si tôt ».

Si Touch ID a permis de faciliter l’authentification des utilisateurs avec leur empreinte digitale, plutôt que le code, Face ID a permis à Apple d’apporter d’avantage d’améliorations à la sécurité biométrique. Face ID est aujourd’hui plus sûr que jamais et aussi plus facile à utiliser. Un regard sur l’iPhone suffit à le déverrouiller. Rappelons que Face ID est arrivé avec l’iPhone X, avant d’être bonifier avec l’iPhone XS.

Greg Joswiak a tenu à rappeler que la recherche et le développement de Face ID a demandé de gros investissements. Ce n’est pas le cas des concurrents d’Apple qui n’arrivent toujours pas à égaler le reconnaissance faciale Face ID développée par Cupertino.

Et la bonne nouvelle, avant la keynote de demain, est que Face ID sera 30% plus rapide avec iOS 13, selon les dires de Joswiak.