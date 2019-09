Après Instagram, le compteur « J’aime » pourrait également disparaître sur Facebook sous chaque message publié sur la plateforme.

Comme le rapporte TechCrunch, dans quelques mois, Facebook pourrait commencer à cacher le compteur de « J’aime » dans les publications. L’objectif est toujours le même : protéger les utilisateurs de la course aux J’aime, ce qui, dans certains cas, entraîne également des conséquences extrêmes, et inciter davantage de personnes à publier sans craindre de créer du contenu “similaire”.

Ce changement a déjà été effectué sur Instagram avec un regret extrême de la part des influenceurs et pourrait bientôt arriver sur Facebook. Sans compteur J’aime, cela permet de protéger les personnes les plus fragiles, qui se sentent souvent dévalorisées si leurs messages ne reçoivent pas assez de J’aime. Ce sont des dynamiques très délicates qui, comme mentionné précédemment, ont parfois des conséquences très graves. Selon Facebook, supprimer les “J’aime” revient également à mettre moins de pression sur les utilisateurs et à les encourager à partager de nouveaux contenus plus librement et plus fréquemment.

Il est probable que, comme sur Instagram, seul l’auteur du message pourra continuer à voir le nombre de likes au contenu qu’il a publié. Il ne sera pas possible d’afficher le nombre de J’aime sur les articles publiés par d’autres.