À une semaine de la keynote Apple, un premier benchmark révèle les possibles performances de l’iPhone XR 2019. Identifié sous le nom « iPhone12,1 », cet appareil devrait être le successeur de l’iPhone XR.

Ce benchmark nous apprend que l’iPhone XR 2019 (iPhone 11) aurait droit à 4 Go de RAM, contre 3 Go sur l’actuel iPhone XR. Avec son processeur A13, l’appareil obtient in score de 5 415 en single-core, contre 4 796 pour l’iPhone XR 2018 muni de l’A12.

En multi-core, le score est de 11 294, contre 11 192 pour l’iPhone XR. Le gain de performances est vraiment minime (0,9%). Ces premiers résultats sont à prendre en tant que tels en attendant que le nouvel iPhone XR soit testé une fois disponible à l’achat.

Le benchmark met également la lumière sur la cadence du processeur A13 qui est de 2,66 GHz, contre 2,49 GHz pour l’A12. Notons aussi que l’A13 dispose de 6 cœurs contre 4 pour l’A12.

Pour rappel, Apple présentera officiellement les trois nouveaux iPhone 11 lors de sa keynote prévue le 10 septembre. Plus qu’une semaine pour connaître enfin toutes les nouveautés.