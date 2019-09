Le 10 septembre, Apple officialisera enfin les trois nouveaux iPhone 11 lors de son évènement annuel. Sauf surprise, la plupart des fonctionnalités sont déjà tellement connues que TME.net a publié une fiche technique.

La fiche non officielle confirme la présence de trois modèles : iPhone 11 (successeur de l’iPhone XR), iPhone 11 Pro (nouvel iPhone XS) et iPhone 11 Pro Max (nouvel iPhone XS Max).

iPhone 11

L’iPhone 11 devrait embarquer un écran LCD de 6,1 pouces avec une résolution de 1792 x 828 à 326 ppp. Le 3D Touch ne sera pas présent, contrairement à Face ID. L’appareil disposera de la puce A13 (avec processus de 7 nm) avec 4 Go de RAM. Il y aura également une caméra frontale de 12MP, et une double caméra arrière 12 + 12 MP.

La recharge inversée sans fil devrait aussi être présente pour recharger le boîtier de l’AirPods en le reposant à l’arrière de l’iPhone. On s’attend également au support WiFi 6, à un dos en verre, à une batterie de 3.110 mAh et à des stockages de 64 Go, 256 Go et 512 Go. Mais pas de support pour l’Apple Pencil.

Son prix devrait débuter ​​à partir de 749 $.

iPhone 11 Pro

La version 11 Pro aura un écran OLED de 5,8 pouces avec une résolution de 2436 x 1125 à 458 ppp. Face ID sera de la partie mais de 3D Touch. Parmi les autres caractéristiques, on retrouvera le processeur A13, 6 Go de RAM, un appareil photo frontal de 12MP et à un triple objectif à l’arrière (12 + 12 + 12 MP). Également sur ce modèle, il y aura le support du Wi-Fi 6 et du chargement sans fil inversé, ainsi que la compatibilité avec l’Apple Pencil. L’arrière devrait être en verre dépoli. La batterie devrait avoir une capacité de 3 190 mAh. En termes de stockages, on s’attend à du 128 Go, 256 Go et 512 Go.

Son prix devrait débuter ​​à partir de 999 $.

iPhone 11 Pro Max

L’iPhone 11 Pro Max aura un écran OLED de 6,5 pouces avec une résolution de 2688 x 1242 à 458 ppp. Il aura droit aux mêmes caractéristiques que son petit frère : Face ID, processeur A13, 6 Go de RAM, APN frontal de 12MP et triple objectif à l’arrière, support du WiFi 6, de l’Apple Pencil et chargement sans fil inversée. La batterie devrait avoir une capacité de 3 500 mAh. Au niveau des stockages, on s’attend là encore à du 128 Go, 256 Go et 512 Go.

Son prix devrait débuter ​​à partir de 1 099 $.