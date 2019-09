Apple a annoncé le lancement d’un nouveau programme de remplacement d’écran pour certaines Apple Watch Series 2 et 3 avec un boîtier en aluminium.

Dans le document, Apple écrit que « dans de rares circonstances », une fissure peut se former le long du bord arrondi des modèles en aluminium Apple Watch Series 2 et 3. Cette fissure commence par un côté de l’écran et se poursuit sur les bords.

Les clients concernés par ce problème peuvent demander le remplacement gratuit de l’Apple Watch, quelle que soit la garantie. Les utilisateurs peuvent contacter le support Apple, un Apple Store ou tout centre de service après-vente agréé.

Voici la liste de modèle éligibles :

Le remplacement d’écran gratuit est garanti jusqu’à 3 ans à compter de la date d’achat de l’appareil.

Vous trouverez plus d’infos sur le site d’Apple à cette adresse.