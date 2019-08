Apple Tag, qu’est-ce que c’est ? Déjà, c’est simple à comprendre. C’est un petit traqueur grâce auquel les utilisateurs pourront retrouver plus facilement un objet perdu.

MacRumors révèle ce soir de nouvelles informations au sujet de ce petit Apple Tag. Tout d’abord, il a pour nom de code “B389”, c’est le nom donné en interne. Ensuite, iOS 13 met en lumière la forme ronde du Tag, avec le logo Apple en son milieu. Il embarque une petite pile, comme pour les montres, qui en cas d’usure préviendra son propriétaire qu’il faut la remplacer.

Avec l’application Localiser, donc iCloud, il sera possible de tracer les objets munis de cet Apple Tag. Chaque Tag pourra avoir un nom différent en fonction de l’objet qui le porte. Cela peut s’avérer utile pour un trousseau de clés, un porte-feuilles, un bagage ou autres. Dès lors que l’objet s’éloignera trop de l’iPhone, alors l’utilisateur recevra une notification indiquant l’emplacement de l’objet. Bien sûr, il sera également possible de déterminer une localisation précise où l’objet ne doit pas alerter son propriétaire. Ce dernier pourra aussi faire sonner le Tag pour retrouver plus facilement l’objet, à la manière d’un iPhone/iPad depuis l’app Localiser.

Et dans le cas où l’objet est perdu, il est possible grâce au “mode perdu” d’avertir le propriétaire qu’il a été retrouvé.

Apple officialisera normalement son Apple Tag lors de la keynote iphone prévue pour le 10 septembre. Finalement, la firme californienne a quelques nouveautés à nous présenter à cette conférence.

Sans oublier que les versions finales d’iOS 13, tvOS 13, macOS Catalina et watchOS 6 seront de la partie.