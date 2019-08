Apple ne présentera ses nouveaux iPhone 11 que le 10 septembre, mais les accessoires ont déjà mis en vente les coques.

Slashleaks a en effet mis en ligne de nouvelles photos où l’on découvre des coques pour iPhone 11. De manière générale, le design ne change pas, en dehors de la caméra arrière qui adopte une forme carré accueillant le triple objectif.

On note également une différence au niveau du logo Apple, désormais placé plus bas que d’habitude. Il est même être situé en plein milieu de la coque en raison d’une modification au niveau de l’appareil photo. Il est vrai que c’est plus esthétique comme ça.

Le plus étrange est que ces coques semblent être d’origine Apple, avec le packaging qui va bien. Quelles soient déjà en magasin avant l’annonce officielle est effectivement bizarre. Reste à savoir s’il ne s’agit de copies chinoises comme tant d’autres.

Nous verrons si les rumeurs étaient sur la bonne voie lors de la keynote Apple programmée pour le 10 septembre, à 19h (heure française).