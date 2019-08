Après une longue attente, Dead Cells, le jeu de Motion Twin, arrive sur l’App Store. Lancé pour la première fois en 2018, ce titre a reçu plusieurs récompenses pour son scénario, sa jouabilité et ses graphismes.

Les récompenses décernées à Dead Cells sont méritées, puisqu’il s’agit de l’un des plus beaux jeux d’action rogue-like de ces dernières années. Il dispose d’un système de combat quasiment parfait et capable de donner certaines des actions les plus cinétiques et violentes parmi les titres en circulation.

Dans ce jeu, vous vous retrouvez dans la peau d’un personnage résultant d’une expérience d’alchimie qui s’est mal terminée. Son but est d’explorer un château tentaculaire en constante mutation pour découvrir ce qui se passe sur une île terrifiante.

Dead Cells est un roguevania avec des éléments d’action de plateforme dans lequel vous devrez maîtriser les différents combats 2D en utilisant une grande variété d’armes et de capacités contre des ennemis et des boss très différents.

L’exploration progressive d’un monde interconnecté sera le leitmotiv de ce jeu. Pour prendre de l’avance dans le jeu, vous devez étudier la dynamique d’attaque de vos ennemis pour rester en vie.

Vous pourrez débloquer de nouveaux niveaux après chaque mort et choisir le chemin qui convient le mieux à votre équipement, à votre style de jeu ou à votre humeur. C’est à vous de décider d’explorer chaque détail du château ou de vous rendre directement à la destination finale.

Dead Cells a été optimisé pour les commandes tactiles, qui peuvent notamment être personnalisées dans les moindres détails. Heureusement, le jeu prend également en charge les contrôleurs MFi sur iPhone et iPad.

Dead Cells est disponible sur l’App Store pour 8,99 € sans frais supplémentaires.