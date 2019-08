Eldar Murtazin a largué une véritable bombe sur Twitter au sujet du design de l’iPhone 11, rapportée plus tard par Ben Geskin. Le prochain iPhone sera différent de ce que nous avons vu jusqu’à présent.

Selon Eldar Murtazin, source généralement fiable, les nouveaux iPhone seront complètement différents de ceux présentés dans les rumeurs. La vitre arrière sera semblable à celle de la Moto Z4 actuelle et il y aura quelques surprises dans la conception. De manière générale, les iPhone 11 seront différents des modèles actuels.

en réponse à ce tweet, Ben Geskin a demandé, montrant une image de l’iPhone 11 tel que nous le connaissons à ce jour, s’ils étaient similaires. La réponse de Murtazin était plutôt sèche : « Il n’est pas comme ça ».

“The new iPhones are completely different than in all these pictures. Glass like Moto Z4, it looks pretty interesting. Oh and there will be a couple more surprises in the design) Outwardly different than the current iPhones, but still most people wear cases.” https://t.co/O52ioWVSf4

— Ben Geskin (@BenGeskin) August 27, 2019