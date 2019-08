Allscripts a annoncé qu’Apple Health Records était désormais disponible pour trois de ses produits phares. L’objectif est de garantir l’accès non seulement aux médecins et autres professionnels, mais également à leurs patients.

Allscripts est l’une des plus grandes entreprises de dossiers médicaux numériques aux États-Unis. Ses produits fournissent des données depuis plus de 10 ans. La société est basée à Chicago.

« Avec les dossiers médicaux sur iPhone, les patients peuvent désormais devenir des membres plus actifs de leur équipe de soins médicaux personnels », a déclaré Paul M. Black, PDG d’Allscripts. « Les dossiers de santé sur iPhone permettent aux utilisateurs de gérer et de contrôler la manière dont leurs données de santé sont stockées et utilisées. Nous sommes fiers d’offrir cette application et d’autres applications connectées à FHIR à nos clients et à leurs patients ».

La nouvelle fonction Apple Health Records, arrivée avec iOS 11.3, permet aux prestataires de services médicaux de partager des données et des résultats avec les patients. À leur tour, les utilisateurs peuvent visualiser les données médicales disponibles de plusieurs fournisseurs, tels que des médecins, des laboratoires, des pharmacies, des thérapeutes, etc. Les données sont cryptées et protégées avec un mot de passe.

Les enregistrements stockés dans l’application Santé peuvent inclure des allergies, des paramètres cliniques, des immunisations, des résultats de laboratoire, des interventions médicales antérieures et plus encore. L’avantage est que toutes les informations sont immédiatement disponibles pour le patient et les médecins en cas de besoin.