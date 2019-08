Disney a officialisé les prix et d’autres informations sur Disney+, le nouveau service de streaming vidéo prévu pour cet automne.

Disney+ coûtera 6,99 $ par mois avec diffusion simultanée sur 4 appareils, plus une assistance pour le contenu 4K. Ce prix est très agressif si on le compare à ceux de Netflix ou d’Apple TV + (9,99 $ par mois).

En plus de pouvoir regarder des contenus sur 4 appareils en même temps, l’abonnement de 6,99 $ vous permettra de créer jusqu’à sept profils d’utilisateurs. Pour obtenir jusqu’à quatre flux simultanément et la qualité 4K sur Netflix, vous devez payer 15,99 $ par mois.

Disney a également déclaré que toutes les séries télévisées originales de la plate-forme seraient publiées en épisodes hebdomadaires, plutôt que de publier une saison entière à la fois.

Disney+ sera lancé le 12 novembre et sera disponible sous forme d’application sur Apple TV et iOS. Les contenus seront également intégrés dans l’app TV d’Apple.

Sur Disney+, tout le contenu existant de Disney sera disponible, mais la société développe également de nouveaux contenus ad hoc pour son service. Certaines séries télévisées qui feront partie de la plate-forme ont été présentées, telles que “Falcon and Winter Soldier” basée sur deux personnages des Avengers, “WandaVision” avec Wanda Maximoff et The Vision, une série TV basée sur “Monsters, Inc.”, une série basée sur “High School Musical”, un documentaire consacré à Frozen 2, une série sur Star Wars, une version en direct de “Lady and the Tramp”, deux projets avec les personnages Marvel Loki et Hawkeye, The Mandalorian et beaucoup plus.

Tous les contenus de Pixar, Marvel et de tous les films Star Wars seront également disponibles au lancement.