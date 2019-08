À la fin du mois de mai, Apple a présenté son nouvel iPod Touch de septième génération, qui n’a malheureusement pas apporté les nouveautés attendues par les utilisateurs.

En réalité, malgré les nombreuses rumeurs à ce sujet, Apple s’est limitée à une simple mise à jour du matériel. Elle reste toutefois loin de l’iPhone actuel en raison de la présence d’une puce Apple A10 Fusion, que la société a adoptée pour la première fois. sur l’iPhone 7/7 Plus, en 2016. La vraie déception fut le choix de continuer à utiliser le design du modèle précédent, lancé en 2015, qui est maintenant complètement anachronique, même pour un produit dont le prix 249 euros.

Maintenant, tous les espoirs sont tournés vers la future version, l’iPod Touch 8, pour laquelle ConceptsiPhone a créé un concept assez réaliste.

Le design est très similaire aux iPhone actuels, bien qu’il existe des différences. Tout d’abord, il y a un écran avec des bords fins et une encoche en forme de goutte due à l’absence du Face ID, un corps en aluminium similaire à celui adopté pour la première fois sur l’iPhone 5, avec une épaisseur de seulement 5,9 mm pour un poids de 73 grammes, et un haut-parleur stéréo. On trouve également un port USB de type C permettant de recharger une batterie de 3 400 mAh garantissant une incroyable autonomie.

En bref, un produit beaucoup plus moderne que celui récemment publié par Apple. Qu’en pensez-vous, aimeriez-vous un iPod Touch 8 comme ça ?