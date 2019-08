Un ancien employé d’Apple a déclaré avoir entendu plus de 1 000 clips Siri par jour sans consentement. Il existe de nouvelles zones d’ombre sur la manière dont la société a géré l’équipe externe de surveillance des clips Siri enregistrée par les utilisateurs.

Il y a quelques semaines, The Guardian a dénoncé le fait que les employés du contrôle de la qualité embauchés par Apple chez Siri écoutaient régulièrement les conversations sensibles des utilisateurs. Cela concerne des informations médicales, des relations sexuelles et même des activités criminelles. En réponse à ces accusations, Apple a toutefois expliqué que la protection de la vie privée n’avait jamais été mise en péril. Les enregistrements n’étaient pas liés aux identifiants Apple et ont été vérifiés dans des installations sécurisées par des personnes tenues de se conformer à des exigences de sécurité très strictes. Personne ne pouvait savoir à partir de quel appareil une requête avait été lancée. Et, il était impossible de lier les différents clips à une identité spécifique :

« Une petite partie des demandes de Siri est analysée pour améliorer Siri et la dictée. Les demandes des utilisateurs ne sont pas associées à votre identifiant Apple. Les réponses de Siri sont analysées dans des installations sécurisées et tous les relecteurs sont tenus de respecter les strictes exigences de confidentialité imposées par Apple. Moins de 1% des activations quotidiennes de Siri sont analysées et seulement quelques secondes par clip. »

Ces enregistrements sont utilisés pour améliorer la fonction Dis Siri et éviter l’activation accidentelle de l’assistant virtuel. Pour ce faire, Siri envoie ces enregistrements accidentels à l’équipe de contrôle, avec évidemment toutes les fonctionnalités activées théoriquement par Apple. Cependant, s’agissant de clips “accidentels” d’une durée de 30 secondes, ces enregistrements contiennent souvent des moments très intimes des utilisateurs et pas seulement des commandes simples à donner à Siri. Malgré les assurances, Apple a néanmoins décidé de suspendre temporairement le programme, en attendant que l’ensemble du processus soit examiné et éventuellement modifié afin de mieux protéger la sécurité et la confidentialité des utilisateurs.

Après cette décision, Apple a résilié le contrat avec 300 employés de l’entrepreneur irlandais Globetech. « Mes collègues sont pour la plupart des jeunes de Cork (Irlande, éd.) », a déclaré l’un de ces employés maintenant licenciés, «… et maintenant ils n’ont plus de travail. Parmi eux, il y avait aussi des gens du Canada, d’Australie et de toute l’Europe ».

L’ancien employé a ensuite affirmé qu’il devait écouter, avec ses collègues, 1 000 clips Siri chaque jour. Il a ajouté que chaque enregistrement ne durait que quelques secondes et contenait principalement des commandes données à Siri. Cependant, l’ancien employé de Globetech a admis qu’ « il nous arrivait d’écouter des données personnelles ou des fragments de conversation. J’ai compris les raisons pour lesquelles l’entreprise agissait ainsi, c’est-à-dire pour améliorer le service, mais j’ai toujours pensé que c’était une violation de la vie privée, car Apple n’informait pas correctement ses clients. Je pense que l’absence de leur consentement était un problème sérieux ».

Apple et Globetech ont déclaré que l’identité de chaque utilisateur Siri écouté dans les enregistrements restait anonyme. Kevin Kelly, PDG de Globetech : « C’est une situation difficile pour toutes les personnes impliquées. La nature de nos activités implique que la plupart de nos contrats avec les employés sont liés aux commandes de nos clients et au cycle de vie de leurs projets. »

Les propos de cet ancien employé ont mis en lumière certains points, mais la substance ne change pas. Par exemple, dans les politiques de confidentialité d’Apple sur l’utilisation de Siri, il est spécifié que certaines données peuvent être envoyées à Apple pour améliorer Siri et la dictée.