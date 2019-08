Dans le cadre d’un important investissement visant à améliorer les relations avec la clientèle, British Airways a annoncé mercredi avoir fourni à ses 15 000 membres d’équipage de cabine un iPhone XR équipé d’applications de service en vol personnalisées.

Selon la compagnie aérienne, chaque smartphone contiendra une sélection d’applications conçues pour fournir une assistance supplémentaire aux voyageurs pendant les vols. L’équipage peut utiliser leur iPhone XR pour accéder aux informations client, y compris aux vols antérieurs et aux préférences de repas, ce qui permet une assistance sur site et une personnalisation du service. Bradley Smith, un employé de British Airways, a déclaré que l’appareil s’avérait déjà très utile pour répondre aux besoins des clients.

« Récemment, lorsqu’un client a réalisé qu’il avait oublié de commander un repas spécial, il a été vraiment impressionné lorsque j’ai rapidement sorti mon smartphone et commandé un repas pour son voyage de retour, le tout en quelques minutes. milieu du vol. »

La mise en œuvre de l’iPhone XR fait partie d’un investissement de 6,5 milliards de livres sterling destiné à mettre à jour l’expérience client de la compagnie aérienne. Elle suit un programme pilote qui a plutôt équipé l’équipage senior de divers iPad. En effet, British Airways utilise également l’iPad de l’aéroport d’Heathrow. Les agents du service clientèle utilisent l’appareil pour répondre aux questions des clients. La compagnie aérienne a annoncé mercredi un investissement supplémentaire de plusieurs millions de livres sterling dans la formation du personnel des aéroports.

Les transporteurs aériens du monde entier se tournent souvent vers les produits et services Apple pour tenter de moderniser leurs opérations. United a été parmi les premiers à remplacer de volumineux manuels de vol par 11 000 iPad en 2011. La même compagnie aérienne a ensuite fourni à plus de 23 000 agents de bord un iPhone 6 Plus afin de gérer les transactions à bord et d’afficher les documents internes.

En juin dernier, Delta est devenue la première compagnie aérienne à adopter la fonctionnalité Business Chat d’Apple pour assurer les échanges avec ses clients via iMessage.