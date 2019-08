L’initiative Apple Everyone Can Code a été mise en œuvre par une autre importante organisation à but non lucratif. ” Girls Who Code ” a annoncé le début d’une collaboration avec Apple pour implémenter le programme ” Everyone Can Code Swift ” dans ses cours.

Girls Who Code est une association à but non lucratif conçue pour ” inspirer, éduquer et donner aux filles les compétences en informatique nécessaires pour saisir les opportunités du 21ème siècle “. L’organisation possède de nombreux clubs dans le monde entier, destinés à tous les âges. En particulier, le programme Apple Everyone Can Code sera offert aux filles âgées de 6 à 12 ans à compter de cet automne.

Tim Cook a également parlé du nouveau partenariat sur Twitter :

« Un avenir plus diversifié commence à donner à chacun une opportunité. Nous sommes ravis de travailler avec Girls Who Code, permettant ainsi à des filles aux États-Unis d’être les leaders technologiques de demain. »