Aujourd’hui, PUBG Mobile reçoit une nouvelle mise à jour importante, incluant un mode infection, une nouvelle carte, ainsi que le thème pirate.

Voici toutes les nouveautés de cette version 0.14.0 :

1. Nouv. mode infection et nouvelle carte.

2. Nouv. système de personnage : débloquez plus d’apparences et de compétences !

3. Thème pirate du menu principal et Chasse au trésor globale avec une cagnotte d’un million de dollars !

4. S8 du Royale Pass, des articles populaires de nouveau disponibles !

Mises à jour importantes

1. Mode infection

a) Un mode JcJ asymétrique où les joueurs sont répartis en Zombies et Défenseurs au début du match.

b) Les Défenseurs ont des armes à feu tandis que les Zombies n’utilisent que des attaques de mêlée et des capacités avec TR. Les Zombies peuvent être ranimés une fois tués tandis que les Défenseurs se transformeront en Zombies.

c) Les Zombies triomphent si tous les Défenseurs sont infectés. Si au moins l’un de Défenseurs survit pendant le temps alloué, ceux-ci gagnent.

d) Les joueurs peuvent personnaliser les commandes de forme de Zombie et le chat rapide.

e) Il est possible de jouer à l’Infection en mode Salon.

2. Nouv. système de personnage :

a) Victor, le premier nouveau personnage, est disponible gratuitement. Récupérez-le depuis Personnage sous Atelier.

b) Sa compétence réduit le TR du SMG. Ses compétences fonctionnent à EvoGround et n’affectent pas l’équilibre en mode Classique.

c) Victor dispose de tenues exclusives, Conquête légendaire en est la meilleure. Récupérez des matériaux et montez de niveau pour obtenir des emotes et des voix uniques.

d) Montez Victor de niveau en jouant à des matchs. Chaque niveau offre des récompenses avec une récompense spéciale au niveau 10 (max) : Emote de résultats de MVP. Obtenez des caisses de personnage premium avec des récompenses rares en gagnant de l’EXP après le niveau max.

3. Thème pirate du menu principal et Chasse au trésor globale

a) Cherchez des trésors cachés pendant les matchs. Récupérez des boussoles en or, argent et bronze et échangez-les contre des récompenses.

b) Chasse au trésor globale :

•Divisée en 4 phases, chacune ayant sa propre carte. 7 niveaux par phase et 2 missions par niveau.

•Débloquez la caisse de mission en terminant 1 mission.

•Débloquez la caisse de phase en terminant 7 missions ou plus d’une phase.

•Terminez les 56 missions pour débloquer la récompense finale.

•Terminez une mission d’une phase pour participer à la Roue magique et gagner des fonds de voyage. 10 vainqueurs par phase.

4. Téléchargement en arrière-plan ajouté à iOS

Les joueurs iOS peuvent maintenant mettre l’application en tâche de fond tout en téléchargeant les mises à jour.

5. Mise à jour du système de mission quotidienne :

a) Réduction du nombre de missions et amélioration des récompenses.

b) Des missions quotidiennes, différentes de celles de connexion, sont lancées aléatoirement.

6. Niveau V et récompenses ajoutées pour certains succès.

Améliorations et corrections de bugs

1. Interface d’inventaire plus ergonomique.

2. Tenues : si une nouvelle tenue est en conflit avec la tenue équipée, l’ancienne sera retirée et la nouvelle sera affichée.

3. Amélioration visuelle de la Boutique.

4. Amélioration visuelle de l’armurerie.

5. Ajustement du Dressing portatif.

6. Amélioration de la Roue de la chance et de l’ouverture des caisses.

7. Amélioration de l’arrière-plan du Classement pour aller avec l’aspect visuel général.

8. Amélioration des interfaces d’équipe et d’amis.

9. Ajout du serveur du Moyen-Orient au Crew Challenge.

10. Visuels de Boutique/Ravitaillement : nouveau fond, ajustement de l’icône, de l’affichage des infos et des emplacements des boutons.

11. Correction de bugs d’escalade.

12. Correction d’un bug qui bloquait les modèles de personnages dans les bâtiments.

13. Correction d’un bug qui bloquait les Zombies dans les murs en mode Survie.

14. Correction d’un bug qui empêchait les comptes de réseaux sociaux liés de changer d’avatar.

15. Correction d’un bug d’affichage incorrect des paquetages dans le menu principal.

› Télécharger PUBG Mobile gratuitement sur l’App Store