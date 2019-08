Snap a annoncé aujourd’hui le lancement de Spectacles 3, la dernière version de ses lunettes avec caméras intégrées conçues spécifiquement pour Snapchat. Ces Spectacles 3 embarquent deux caméras HD. De plus, Snap confirme que ses nouvelles lunettes en acier sont « plus robustes et légères », accompagnées de « lentilles circulaires et embouts en acétate ajustables ».

Dans son communiqué, Snap explique qu’en raison de la nouvelle conception à double caméra, les nouveaux Spectacles 3 sont bien adaptés à la réalité augmentée. La société confirme qu’avoir « deux caméras permet aux Spectacles 3 de traiter en profondeur, avec la prise en charge des ressources numériques qui interagissent avec des objets dans une scène du monde réel. La configuration à double caméra fournit une ” toile 3D riche pour l’expression de soi et une suite de nouveaux effets 3D sur Snapchat ” ».

Les deux caméras sont logées de part et d’autre de la monture. Il suffit de d’appuyer sur l’un des boutons pour commencer un enregistrement de 60 secondes. Ensuite, vous pouvez regarder votre vidéo, ou maintenez le bouton pour visionner une image.

Les Spectacles 3 embarquent également 4 microphones permettant d’avoir des vidéos haute définition avec de l’audio haute fidélité. Des LED permettent à l’utilisateur et aux personnes autour d’être avertis lorsque l’enregistrement a débuté.

Snap prévoit de lancer ses Spectacles 3 en deux couleurs, Carbone et Mineral, dès cet automne au prix de 380 dollars. Snap précise que la production sera limitée. Tout le monde n’y aura donc pas droit.

Pour les pré-commandes, rendez-vous sur le site officiel des Spectacles.