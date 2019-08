Grâce à iPadOS et iOS 13, la Magic Mouse 2 est désormais prise en charge en passant par les fonctions d’accessibilité.

Notez que ce support concerne toutes souris Bluetooth et filaires, une première. Si cela permet partiellement de donner des aires d’ordinateur à votre iPad, l’expérience n’est pas complète pour autant. En effet, les gestes de la Magic Mouse 2 ne sont pas supportés, et on ne sait pas si ce sera la cas un jour. Précisons au passage que la prise en charge des souris est aussi compatible avec l’iPhone et l’iPod touch.

Dans la vidéo, vous verrez que l’appairage et le déplacement du curseur a nettement été amélioré comparé aux précédentes bêtas des deux systèmes.

Dès lors que vous aurez associé votre souris au périphérique, vous pourrez personnaliser les boutons de celle-ci en fonction de vos préférences.

Voici ce que cela donne en vidéo :