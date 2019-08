Une nouvelle mesure de sécurité a été prise par Apple avec iOS 13 à l’encontre des iPhone embarquant des batteries non-officielles.

Apple a en effet ajouté un contrôle interne supplémentaire à son système d’exploitation iOS 13. Celui-ci permet à la société de connaître immédiatement l’origine de la batterie. Désormais, un message s’affiche dans l’onglet État de la batterie : « Il n’est pas possible pour Apple de vérifier l’authenticité de cette batterie. Les informations d’état ne sont pas disponibles pour cette batterie. »

Ce message signifie donc que la batterie embarquée n’a pas été remplacée par Apple ou par un réparateur agréé. Apple le sait grâce à un petit capteur que Texas Instruments a inséré dans les batteries d’origine vendues à Apple.

Néanmoins, cette nouvelle sécurité n’empêche pas à l’iPhone de fonctionner correctement. Le seul effet négatif sera que vous n’aurez plus accès aux informations liées à l’État de la batterie. Notons également que si votre iPhone dispose d’une batterie non d’origine Apple, cela n’aura aucune incidence si vous souhaitez la faire remplacer par Apple ou un centre agréé.

Pour information, à la fois avec iOS 12 à partir de maintenant et avec iOS 13, le verrouillage logiciel sera activé sur l’iPhone XR, XS et XS Max. Et il est fort à parier que ce sera le cas pour les iPhone 2019.