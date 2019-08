Disney a annoncé aujourd’hui l’arrivée d’un forfait pour son service de streaming, Disney+. Lorsque son service sera lancé le 12 novembre, un package contenant ESPN+ et Hulu sera disponible au prix de 12,99 $ par mois.

Disney a déjà fait allusion à un tel bouquet lors de l’annonce de son nouveau service plus tôt cette année, mais il n’a officialisé les choses qu’aujourd’hui avec ses résultats trimestriels. Avec ce forfait, il sera possible d’accéder à ESPN+, qui coûte normalement 4,99 $ par mois, Disney+, qui coûte 6,99 $ par mois, et Hulu avec des publicités, qui coûte 5,99 $ par mois en tant que service autonome. Le tout pour le prix de 12,99 $ au lieu d’environ 18 $ par mois, une économie appréciable.

Le forfait est particulièrement intéressant et entre directement en concurrence avec de services tels que Netflix, qui commence à 8,99 $, et Apple TV+, qui sera lancé cet automne. Pour Apple TV+, Cupertino n’a pas encore annoncé de prix officiels.

Le service de Disney sera lancé le 12 novembre et inclura l’accès à tout le contenu de Disney, des émissions TV, aux films, à tous les films et courts métrages de Pixar, etc.