Le célèbre développeur indépendant Thatgamecompany a récemment publié le jeu Journey, qui est maintenant disponible sur l’App Store.

Journey a fait ses débuts sur PlayStation 3 en 2012, puis sur PS4, PC et maintenant sur iOS. Les critiques ont salué le jeu, ses graphismes époustouflants, son atmosphère sereine et son approche unique du game design. Il détient une note impressionnante de 92 sur Metacritic et a remporté plusieurs prix, dont un record du monde Guiness pour les jeux indépendants. En bref, l’un des meilleurs et des plus célèbres jeux indépendants de tous les temps.

Journey pour iOS ressemble à la version console / PC, un jeu entièrement basé sur l’exploration et l’expression artistique. C’est un jeu basé sur le voyage, la relaxation et la tranquillité, voire la méditation pour certains. Nous pourrions le décrire comme un jeu de plateforme 3D basé sur la narration, bien que incroyablement minimal, avec un mode multijoueur asynchrone et anonyme. Il a été reconstruit à partir de zéro pour l’adapter aux commandes mobiles tout en conservant les mêmes effets visuels incroyables.

Description :

« Explorez l’ancien et mystérieux monde de Journey en volant par-dessus les ruines et en glissant sur les terres de sable pour découvrir ses secrets. Jouez seul ou en compagnie d’un camarade voyageur et explorez ce vaste univers ensemble. Avec ses graphismes époustouflants et une bande originale nommée aux Grammy Awards, Journey offre une incroyable expérience qui n’a pas d’équivalent. »

Journey pour iOS est disponible sur l’App Store pour 5,49 €.