Depuis hier, l’Apple Card est disponible pour certains clients américains. Apple a également publié des didacticiels vidéo fournissant davantage d’informations sur son fonctionnement.

De nombreux utilisateurs de logiciels et d’applications comme Mint et Quicken se demandaient si la carte Apple prendrait en charge les services financiers tiers. La réponse est non, du moins pour le moment.

Dans un document, Apple indique que l’exportation de données n’est pas une fonctionnalité proposée. Les applications financières telles que Mint et les logiciels tels que Quicken étant très populaires, Apple pourrait éventuellement prendre en charge l’exportation de données. À l’heure actuelle, les données et les transactions Apple Card ne peuvent être visualisées et gérées que sur iPhone, sans l’assistance Web disponible.

Le document comprend également des détails sur l’activité de dépense, le solde mensuel, le total des dépenses de chaque semaine ou mois, les opérations et sur le signalement des problèmes.

Nous vous rappelons qu’à l’heure actuelle, l’Apple Card n’est disponible en version bêta que pour certains utilisateurs et que son lancement sera plus étendu aux États-Unis d’ici la fin du mois.