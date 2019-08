Arlo a annoncé aujourd’hui la compatibilité avec HomeKit, la plate-forme maison intelligente d’Apple, pour les caméras de surveillance Arlo Pro et Pro 2.

Les utilisateurs peuvent déjà surveiller leurs caméras grâce à l’application dédiée, mais la compatibilité avec HomeKit garantit une plus grande praticité aux utilisateurs d’iPhone et d’iPad. Ainsi, les utilisateurs iOS pourront accéder à certaines fonctionnalités de l’écosystème HomeKit, à l’aide de l’application Home d’Apple et du contrôle vocal de Siri.

La mise à jour gratuite et automatique du micrologiciel est désormais disponible pour les utilisateurs des deux caméras Pro et Pro 2 qui fonctionnent sur l’un des deux modèles de stations de base compatibles : VMB4000 et VMB4500.

Tous les utilisateurs actuels, dont les caméras sont combinées avec les modèles de station de base VMB4000 ou VMB4500, peuvent désormais recevoir des notifications sur l’application Home, chaque fois qu’un mouvement est détecté par les caméras. Les utilisateurs d’iOS peuvent également utiliser Siri pour activer rapidement une séquence de diffusion HD en direct sur leur iPhone ou iPad, au moyen d’une simple commande vocale. Avec HomeKit, les utilisateurs ont la possibilité de configurer certaines fonctionnalités pour contrôler les appareils intelligents compatibles avec HomeKit et enregistrés sur leur compte.

Entièrement sans fil et avec des batteries rechargeables, les caméras Arlo Pro et Arlo Pro 2 fournissent des images nettes en qualité HD et sont disponibles sur Amazon.