Aujourd’hui, Apple a officiellement lancé le déploiement de l’Apple Card en envoyant des invitations à un groupe de clients sélectionnés. Ces derniers ont manifesté leur intérêt pour la carte Apple en remplissant le formulaire “Notify Me” sur le site Web Apple.

Les utilisateurs invités pourront ainsi ajouter la carte dans l’application Wallet et demander également la livraison de la carte en titane physique. Pour les autres, Apple a prévu un publique plus tard dans le mois. Pour le moment, cela ne concerne que les utilisateurs américains.

Matthew Panzarino de TechCrunch teste déjà la carte Apple depuis quelques jours. Il explique que l’ajout se fait immédiatement et sans encombre.

Nilay Patel de The Verge a eu lui aussi la chance de détenir la carte physique :

« Je détiens la carte elle-même et elle est très jolie, même si elle est assez épaisse et semble un peu plus lourde que la carte de crédit traditionnelle. Vous pouvez utiliser la carte sans votre téléphone à proximité comme toute autre carte, mais elle ne prend pas en charge les paiements sans contact – Apple souhaite évidemment que vous utilisiez votre téléphone. »

Rappelons que l’Apple Card verse quotidiennement 3% de cashback sur les achats Apple, 2% de cashback sur les achats effectués avec Apple Pay et 1% de cashback sur les achats effectués avec la carte physique.

Pour la France et ailleurs, Apple ne partage aucune information sur un éventuel lancement. Probablement que les États-Unis vont servir de tests, comme cela a été le cas pour Apple Pay à ses débuts.