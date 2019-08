Ce mois-ci, Apple va lancer officiellement son Apple Card aux États-Unis, mais d’ici là Cupertino ouvre un programme de prévisualisation.

Apple lance l’aperçu de la carte Apple pour certains clients. Parallèlement à cela, la société a également lancé une nouvelle page Web dédiée à sa carte de paiement. Elle donne un aperçu et la procédure d’inscription à la carte. Pour cela, les clients devront avoir reçu un email d’Apple leur proposant de participer au programme Apple Card Preview.

Ces derniers pourront ainsi demander la carte directement depuis l’application Wallet. Les personnes qui souhaitent utiliser l’iPad peuvent le faire via l’application Réglages, puis en ouvrant l’option Portefeuille et Apple Pay.

Vous pouvez demander une carte Apple directement à partir de l’application Wallet sur votre iPhone si vous avez reçu une invitation par courrier électronique à l’Aperçu de la carte Apple :

« You can apply for Apple Card directly from the Wallet app on your iPhone if you have received an email invitation to the Apple Card Preview.

If you’d like to be notified when Apple Card is available, click here.

Or to apply on your iPad, go to Settings > Wallet & Apple Pay.

Before you start, there are a few things to check.

You are a US citizen or lawful resident at least 18 years of age or older.

Make sure you’re on the latest version of iOS. Learn here how to update.

Applying for Apple Card requires an iPhone that can use Apple Pay. Check here to see if your device is compatible. »

Selon AppleInsider, Apple aurait déjà commencé à envoyer les emails à un nombre très de propriétaires d’iPhone à ce stade. Pour l’heure, on ne sait pas quel type de critères Apple utilise pour sélectionner les clients d’iPhone pour le programme de prévisualisation. Notons que cela se produit uniquement pour les clients aux États-Unis.

Ceci ressemble au pré-lancement de l’Apple Card. Nous savons seulement que le lancement aura lieu en août, mais aucune date n’a été précisée.